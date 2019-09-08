Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

 Итоговая явка на электронном голосовании в столице составила 92,3%

Итоговая явка на электронном голосовании в столице составила 92,3%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

 Итоговая явка на электронном голосовании в столице составила 92,3%

Итоговая явка на электронном голосовании в столице составила 92,3%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
20:30   8 Сентября 2019
Россия

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог Дмитрий Панов отметил повышенный интерес россиян к выборам не только в самом Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области. Об этом он заявил в интервью изданию New Inform.

«Голосование проходит очень спокойно, при этом на некоторых избирательных участках были замечены очереди. То есть у людей очень большое стремление проголосовать. В частности, это относится к Всеволожску», — сообщил специалист, лично посетивший пять избирательных участков в Ленинградской области.

 Панов подчеркнул, что избиратели внимательно относятся к тем, за кого голосуют: часто спорят друг с другом и активно изучают предвыборные материалы кандидатов. Политолог напомнил и о провокациях, активно распространявшихся в социальных сетях.

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Эксперт отметил и высокий уровень организации выборов в Петербурге: желающие могли придти в семьей, избирательные мероприятия были организованы ярко.

«Везде выборы проходят добродушно. (…) Наверное, это первые выборы, которые идут на таком приподнятом настроении», — отметил Панов.

 Ранее парламентарий петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин оценил выборы, заявив, что они прошли «на отличном уровне».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...