Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог Дмитрий Панов отметил повышенный интерес россиян к выборам не только в самом Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области. Об этом он заявил в интервью изданию New Inform.

«Голосование проходит очень спокойно, при этом на некоторых избирательных участках были замечены очереди. То есть у людей очень большое стремление проголосовать. В частности, это относится к Всеволожску», — сообщил специалист, лично посетивший пять избирательных участков в Ленинградской области.

Панов подчеркнул, что избиратели внимательно относятся к тем, за кого голосуют: часто спорят друг с другом и активно изучают предвыборные материалы кандидатов. Политолог напомнил и о провокациях, активно распространявшихся в социальных сетях.

Эксперт отметил и высокий уровень организации выборов в Петербурге: желающие могли придти в семьей, избирательные мероприятия были организованы ярко.

«Везде выборы проходят добродушно. (…) Наверное, это первые выборы, которые идут на таком приподнятом настроении», — отметил Панов.

Ранее парламентарий петербургского Законодательного собрания Андрей Анохин оценил выборы, заявив, что они прошли «на отличном уровне».