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Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

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20:25   8 Сентября 2019
Весь мир

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в воскресенье вечером телефонные переговоры, в ходе которых лидеры высоко оценили обмен удерживаемыми лицами, который накануне прошел между РФ и Украиной.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в беседе с французским коллегой обратил внимание на то, что Киеву необходимо выполнять договоренности, которые были достигнуты в Берлине и Париже в 2015-2016 годах.

Также лидеры высказались за то, чтобы объединить усилия с целью сохранить иранскую ядерную сделку.

В заключение Путин и Макрон подтвердили обоюдный настрой продолжать совместную конструктивную работу в «Нормандском формате».

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Автор: Александр Люблинский
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