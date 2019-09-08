Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в воскресенье вечером телефонные переговоры, в ходе которых лидеры высоко оценили обмен удерживаемыми лицами, который накануне прошел между РФ и Украиной.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин в беседе с французским коллегой обратил внимание на то, что Киеву необходимо выполнять договоренности, которые были достигнуты в Берлине и Париже в 2015-2016 годах.

Также лидеры высказались за то, чтобы объединить усилия с целью сохранить иранскую ядерную сделку.

В заключение Путин и Макрон подтвердили обоюдный настрой продолжать совместную конструктивную работу в «Нормандском формате».