Бывший пилот Путина рассказал о его питании на борту

Личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал в программе «Новые русские сенсации» о питании президента РФ Владимира Путина в полетах. Об этом стало известно 8 сентября.

По словам командира президентского борта, все кремлевские обеды готовят заранее и привозят на самолет уже в закрытых контейнерах. Бортпроводники разогревают питание и приносят главе государства.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — сказал он.

Федорушкин сообщил, что порой президент не очень хорошо отзывается о предоставленных блюдах. Он подчеркнул, что иногда глава государства говорил: «Опять эта пища». Президент хотел что-то поострее и повкуснее, и не хотел есть эту еду с аппетитом.

Также пилот рассказал, что первые лица в полетах, в принципе, едят мало. А вот когда перелеты большие, «тогда да». Кроме этого, Федорушкин рассказал, что питанием президента во время заграничных поездок занимаются люди, которые специально едут за рубеж, покупают продукты и готовят еду на обратный путь.