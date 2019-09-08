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20:25   8 Сентября 2019
Россия

Бывший пилот Путина рассказал о его питании на борту

Бывший пилот Путина рассказал о его питании на борту

Личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал в программе «Новые русские сенсации» о питании президента РФ Владимира Путина в полетах. Об этом стало известно 8 сентября. 

По словам командира президентского борта, все кремлевские обеды готовят заранее и привозят на самолет уже в закрытых контейнерах. Бортпроводники разогревают питание и приносят главе государства. 

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — сказал он. 

Федорушкин сообщил, что порой президент не очень хорошо отзывается о предоставленных блюдах. Он подчеркнул, что иногда глава государства говорил: «Опять эта пища». Президент хотел что-то поострее и повкуснее, и не хотел есть эту еду с аппетитом. 

Также пилот рассказал, что первые лица в полетах, в принципе, едят мало. А вот когда перелеты большие, «тогда да». Кроме этого, Федорушкин рассказал, что питанием президента во время заграничных поездок занимаются люди, которые специально едут за рубеж, покупают продукты и готовят еду на обратный путь.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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