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20:13   8 Сентября 2019
Россия

Голосование по участку 159-го округа в МО «Народный» в Петербурге отменили из-за ошибки

Голосование по участку 159-го округа в МО «Народный» в Петербурге отменили из-за ошибки

Избиратели 159-го округа в МО «Народный» нашли в бюллетенях фамилии незнакомых кандидатов. Оказалось, что они принадлежат к другому округу. 

В МО «Народный» ошиблись и не передали бюллетени по нужному адресу. Голосование на этом участке пришлось отменить, после коллегии примут решение о повторных выборах.

Местная жительница рассказала, что на УИК 1538 в бюллетене нашла незнакомые фамилии кандидатов в муниципальные депутаты. Глава МО «Народный» отметил, что избирательный участок отнесен к 159-му округу. Возникла путаница, и ИКМО «Народный» заказала туда бюллетени по 161-му округу.

Выборы в Петербурге проходили 8 сентября, в единый день голосования. Горожане выбирали губернатора и муниципальных депутатов. 

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург

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