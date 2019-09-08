Голосование по участку 159-го округа в МО «Народный» в Петербурге отменили из-за ошибки

Избиратели 159-го округа в МО «Народный» нашли в бюллетенях фамилии незнакомых кандидатов. Оказалось, что они принадлежат к другому округу.

В МО «Народный» ошиблись и не передали бюллетени по нужному адресу. Голосование на этом участке пришлось отменить, после коллегии примут решение о повторных выборах.

Местная жительница рассказала, что на УИК 1538 в бюллетене нашла незнакомые фамилии кандидатов в муниципальные депутаты. Глава МО «Народный» отметил, что избирательный участок отнесен к 159-му округу. Возникла путаница, и ИКМО «Народный» заказала туда бюллетени по 161-му округу.

Выборы в Петербурге проходили 8 сентября, в единый день голосования. Горожане выбирали губернатора и муниципальных депутатов.