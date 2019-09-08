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Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

Разрыв между кандидатами на президентских выборах в Абхазии сократился до 1 процента

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22:42   8 Сентября 2019
Политика

Спикер ЗакСа Петербурга не ответил на обвинения в фальсификациях на выборах мундепов

Спикер ЗакСа Петербурга не ответил на обвинения в фальсификациях на выборах мундепов

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сбежал от вопросов журналистов о причастности к фальсификациям на муниципальных выборах в пользу «своих» кандидатов. 

Как отметили  в ЦИК РФ, в Общественной палате РФ, выборы муниципальных депутатов в Северной столице проходят куда более бурно, чем губернаторские, с многочисленными жалобами на нарушения. Большинство из них — пример классических «черных» политтехнологий с вбросами бюллетеней, использованием административного ресурса и подвозов.

Эксперты не раз связывали тщательно подготовленные фальсификации с именем главы ЗакСобрания Петербурга Вячеслава Макарова. В пользу этой версии говорит и то, что больше всего нарушений —  в районах, принятых считать «вотчиной» спикера:  Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском.  

Цель команды Макарова ясна — получить большинство в муниципальных образованиях. Ради нее под удар ставятся и губернаторские выборы. 

После того, как избирательные участки закрылись, в Мариинском дворце Макарова с вопросами о причастности к фальсификациям на муниципальных выборах в пользу «своих» кандидатов ждали журналисты. Но он скрылся от представителей СМИ.

 

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Автор: Елена Ляхова

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