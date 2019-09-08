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19:58   8 Сентября 2019
Россия

Явка на петербургских выборах губернатора составила 23,69% на 18.00

Явка на петербургских выборах губернатора составила 23,69% на 18.00

Зампредседателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова заявила, что явка избирателей на выборы губернатора Северной столицы составила 23,69% на шесть часов вечера.

«Количество избирателей, принявших участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на 18 часов в процентном соотношении составило 23,69%", — сообщила Егорова.

 Избирательные участки открылись сегодня в Санкт-Петербурге в 8.00 утра (по мск) и закроются в 20.00 часов. Жители города избирали губернатора и депутатов местного самоуправления. Серьезных нарушений избирательного процесса, угрожающих итогам голосования, обнаружено не было.

Явка на петербургских выборах губернатора составила 23,69% на 18.00

Член Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа сообщил о претензиях, поступивших избиркому в количестве менее сотни. Их Горизбирком счел несущественными. Зацепа заявил, что никаких угроз итогам голосования нет.

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин высоко оценил организацию выборов в Северной столице. Он заявил, что выборы прошли «на отличном уровне», а серьезных нарушений удалось избежать.

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Автор: Олег Королев

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