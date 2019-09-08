Серуканов заявил, что над фейками оппозиции о выборах в Петербурге все уже смеются

Бывший юрист навальновского ФБК Виталий Серуканов назвал распространяемые оппозицией фейки о выборах методами «ребят в малиновых пиджаках» и «нафталином из 90-х».

Слова Серуканова, обращенные к бывшим соратникам, в воскресенье приводит информационное агентство NationNews:

«Ребята, вы все сами профукали. Вместо того, чтобы работать с избирателями вы бесконечно делаете ставку на провокации. Но вы никогда так власть не получите. Над вами уже все смеются», - сказал он.

При этом он предложил представителям оппозиции сделать из происходящего выводы и стать нормальными людьми – закончить играть в казаки-разбойники и работать над проблемами избирателей. По словам Серуканова, умным людям и так ясно, где была попытка вести настоящую избирательную кампанию с актуальной повесткой для избирателей, а где имели место неловкие попытки «бесконечно бесноваться на провокациях».

Особо Серуканов отметил бездарные действия штаба Навального в Петербурге, с его попытками провокаций на выборах.

«Мне просто стыдно, что я когда-то работал с этими людьми. Вроде бы люди постоянно ездят учиться в Европу, Америку, их там бесконечно чему-то учат, дают какие-то методички, тратят на них миллионы долларов. А методы все те же, что были у ребят в малиновых пиджаках…», - заключил он.

Провокации на выборах в Петербурге кроме штаба Навального, который возглавляет Ольга Гусева, и в котором в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени, готовил активист «Красивого Петербурга» Красимира Врански, помогающий структурам опального олигарха Михаила Ходорковского. Экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров, депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский призывали голосовать против одного из кандидатов.