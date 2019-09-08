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19:40   8 Сентября 2019
Россия

Политолог заявил, что выборы в Санкт-Петербурге проходят успешно и открыто

Политолог заявил, что выборы в Санкт-Петербурге проходят успешно и открыто

Политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев заявил, что выборы в Санкт-Петербурге проходят открыто. Об этом он заявил в интервью порталу «Слово и Дело». 

«В целом, я считаю, в Петербурге, выборная кампания идет достаточно успешно», — считает он. 

Он также подчеркнул, что последние несколько лет во всей системе избирательных комиссий страны проделана достаточно большая работа. Речь идет и КОИПах,видеофиксации и достаточно большой работе, которую проводят в подготовительный период все заинтересованные стороны, чтобы обеспечить прозрачность выборов, отметил политолог

«Это находит свое отражение в политическом сознании наших граждан», — сказал он. 

Ректор университета также заявил, что все формы нецивилизованной конкуренции уходят в прошлое, несмотря на то, что конкуренция, в целом, принимает острый характер. 

Сегодня, в воскресенье, в Санкт-Петербурге жители города выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Сообщений о серьезных нарушениях на данный момент нет. Голосование проходит в спокойном темпе. 

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Автор: Олег Королев
#россия #санкт-петербург #выборы #политика #общество

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