Политолог заявил, что выборы в Санкт-Петербурге проходят успешно и открыто

Политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев заявил, что выборы в Санкт-Петербурге проходят открыто. Об этом он заявил в интервью порталу «Слово и Дело».

«В целом, я считаю, в Петербурге, выборная кампания идет достаточно успешно», — считает он.

Он также подчеркнул, что последние несколько лет во всей системе избирательных комиссий страны проделана достаточно большая работа. Речь идет и КОИПах,видеофиксации и достаточно большой работе, которую проводят в подготовительный период все заинтересованные стороны, чтобы обеспечить прозрачность выборов, отметил политолог

«Это находит свое отражение в политическом сознании наших граждан», — сказал он.

Ректор университета также заявил, что все формы нецивилизованной конкуренции уходят в прошлое, несмотря на то, что конкуренция, в целом, принимает острый характер.

Сегодня, в воскресенье, в Санкт-Петербурге жители города выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Сообщений о серьезных нарушениях на данный момент нет. Голосование проходит в спокойном темпе.