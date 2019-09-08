Депутат Анохин высоко оценил уровень организации выборов в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин заявил, что выборы в Санкт-Петербурге прошли «на отличном уровне».

Парламентарий пояснил, что целое утро находился в Приморском районе и общался с местными жителями, чтобы узнать их мнение о губернаторских и муниципальных выборах, проходящих сегодня в Санкт-Петербурге.

«Очень многие петербуржцы четко понимают, зачем они идут на выборы и за кого будут голосовать. Организация выборов на избирательных участках на отличном уровне, что позволило избежать серьезных нарушений», — заявил Анохин в интервью изданию New Inform.

Ранее эксперт назвал петербургские выборы качественными и высоко оценил уровень их организации, несмотря на большое количество тиражируемых «оппозиционными» ресурсами фейков с целью дискредитировать избирательные мероприятия. Серьезных нарушений зафиксировано не было: участки открылись в 8.00 утра (по мск) и закроются в 20 часов вечера.

В Петербургском Горизбиркоме заявили, что угроз для итогов выборов нет. Менее сотни жалоб поступило в городской избирком: такое количество претензий сочли несущественным.