Наблюдатели в Купчино попытались устроить погоню за урнами для голосования на дому

Стандартная процедура по доставке бюллетеней и урн для голосования избирателям, которые собираются проголосовать на дому, насторожила группу наблюдателей в Купчино, которые попытались устроить погоню за машиной.

Как сообщается в группе «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте», во Фрунзенском районе города с участковых избирательных комиссий забрали несколько сотен бюллетеней. Например, с УИК 2147, по словам наблюдателей, пытались увезти 300 бюллетеней, и они попытались зачем-то пуститься в погоню за машиной, на которой увозили урну.

В то же время, член СПЧ при президенте России Александр Брод сообщил журналистам, что 8 сентября из дому собираются проголосовать порядка 70 тысяч петербуржцев, среди которых люди преклонного возраста и граждане с ограниченными возможностями. Ко всем этим людям на дом члены избирательных комиссий привозят урну на дом и под присмотром наблюдателей дают им возможность проголосовать.

Также Брод подчеркнул, что появившаяся в соцсетях информация о том, что члены УИК якобы самостоятельно заполняют бюллетени при выезде на дом к избирателям, не соответствует действительности.