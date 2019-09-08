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19:27   8 Сентября 2019
Россия

«Оппозиционеров» оштрафовали в Петербурге за нарушения при голосовании

«Оппозиционеров» оштрафовали в Петербурге за нарушения при голосовании

Суд Петербурга отстранил от участие в работе избирательных комиссий 14 человек, еще четверо оштрафованы за агитацию: большинство нарушителей — представители «оппозиции». Об этом сообщают «Невские Новости».

14 человек отстранены Фрунзенским районным судом от участия в работе избирательных участков. Причиной стало фотографирование и съемка у мест выдачи бюллетеней, незаконная агитация и попытки взять интервью у голосующих прямо на территории избирательного участка. Кроме того, нарушители заглядывали в кабинки для голосования в то время, как там делали свой выбор граждане.

«Оппозиционеров» оштрафовали в Петербурге за нарушения при голосовании

Одного из членов участковой избирательной комиссии оштрафовал уже другой районный суд  — Приморский. Мужчина раскладывал по почтовым ящикам агитационные листовки, теперь он обязан выплатить государству тысячу рублей штрафа. Еще трех человек оштрафовали за баннер с фотографиями кандидатов, установленный на улице Труда.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. В Горизбиркоме Санкт-Петербурга сообщили об отсутствии угроз для итогов выборов, серьезных нарушений не допущено.

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Автор: Тимофей Булочкин
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