«Оппозиционеров» оштрафовали в Петербурге за нарушения при голосовании

Суд Петербурга отстранил от участие в работе избирательных комиссий 14 человек, еще четверо оштрафованы за агитацию: большинство нарушителей — представители «оппозиции». Об этом сообщают «Невские Новости».

14 человек отстранены Фрунзенским районным судом от участия в работе избирательных участков. Причиной стало фотографирование и съемка у мест выдачи бюллетеней, незаконная агитация и попытки взять интервью у голосующих прямо на территории избирательного участка. Кроме того, нарушители заглядывали в кабинки для голосования в то время, как там делали свой выбор граждане.

Одного из членов участковой избирательной комиссии оштрафовал уже другой районный суд — Приморский. Мужчина раскладывал по почтовым ящикам агитационные листовки, теперь он обязан выплатить государству тысячу рублей штрафа. Еще трех человек оштрафовали за баннер с фотографиями кандидатов, установленный на улице Труда.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. В Горизбиркоме Санкт-Петербурга сообщили об отсутствии угроз для итогов выборов, серьезных нарушений не допущено.