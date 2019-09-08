Суды в Петербурге отстранили 12 членов УИК от «Партии Роста»

Суды в Петербурге отстранили от работы 13 членов участковых избирательных комиссии с правом решающего или совещательного голоса за выявленные нарушения. Об этом сообщил глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко на прямой связи с ЦИК РФ. По его словам, особенно много нарушений со стороны членов УИК - во Фрунзенском районе.

«Из 13 человек один — член партии «Яблоко», 12 — от «Партии Роста», которые действительно проводили противоправное действия. Вот одно из решений суда: проводили фото и видеосъемку, нарушая тайну голосования. Проводили работу с избирателями, агитировали в пользу партии. Были вопросы даже денежного вознаграждения за голос за «Партию Роста», — сообщил Миненко.

Он добавил, что на рассмотрении находится еще 10 административных исковых заявлений.