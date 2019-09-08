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19:33   8 Сентября 2019
Россия

«Избитый» член петербургской УИК отказался обращаться в полицию

«Избитый» член петербургской УИК отказался обращаться в полицию

Получивший удар в солнечное сплетение член участковой комиссии №1619 Василий Дьяченко отказался писать заявление в полицию еще до того, как правоохранители приехали на место конфликта. Об этом 8 сентября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Ранее сотрудник петербургского штаба Алексея Навального заявил, что Дьяченко ударили после того, как он пожаловался на отсутствие нумерации в списках избирателей. По словам председателя УИК №1619 Ирины Яниковской, на участке никто не дрался. 

«Дьяченко ведет себя непозволительно, недостойно», — прокомментировала она.

«Избитый» член петербургской УИК отказался обращаться в полицию

По информации СМИ, ситуация находится на контроле у полиции. 

Сегодня, в воскресенье, жители Петербурга выбирают градоначальника и муниципальных депутатов. На участках работают общественные наблюдатели, обеспечивающие прозрачность и законность избирательного процесса. В настоящий момент в городе не были зафиксированы серьезные нарушения. 

Дискредитировать выборы в Северной столице пытаются так называемые представители оппозиции, которые распространяют в Сети разные фейки. Так, Красимир Врански, Ольга Гусева, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский несколько раз были уличены в публикации сфабрикованных видео и другой недостоверной информации. 

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Автор: Олег Королев
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