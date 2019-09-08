Голосование на выборах в Петербурге проходит спокойно, заявили в «Единой России»

Губернаторские и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге проходят организованно и спокойно, сообщила пресс-служба «Единой России».

По словам заместителя председателя петербургского Законодательного собрания Сергея Соловьева, он посетил в воскресенье, 8 сентября, несколько избирательных комиссий в Центральном районе города.

Соловьев отметил, что все участки открылись вовремя, а активность горожан была высокой. Также член партии «Единая Россия» оценил праздничную атмосферу.

«Люди в хорошем настроении, настроены благожелательно. Люди понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан», – подчеркнул он.

В воскресенье, 8 сентября, в Петербурге проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Избирательные участки работают с 8:00. Закроются они в 20:00 по местному времени.