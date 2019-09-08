Неопечатанный ящик для голосования на петербургской УИК №1450 не унесли

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод связался с наблюдателем от Общественной палаты Петербурга на УИК №1450. По его словам, они не подтвердили информацию, что неопечатанный ящик для голосования унесли в неизвестном направлении.

«Заполненные бюллетени в открытом виде не замечены», — добавил Александр Брод.

Член СПЧ добавил, что на участке много наблюдателей, поэтому председатель избирательной комиссии не совсем корректно очертила место их нахождения. Ей сделали замечание. Серьезных нарушений на УИК не зафиксировали.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.