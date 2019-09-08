Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных выборах в Москве достигла 88%. Об этом 8 сентября сообщил Мосгоризбирком.

Ранее иностранные наблюдатели дали высокую оценку эксперименту по электронному голосованию, который проходил в столице.

В воскресенье, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.