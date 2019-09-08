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Петербург показал традиционную явку на выборах, заявил эксперт

Петербург показал традиционную явку на выборах, заявил эксперт

 Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами

Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Путин провел с Макроном переговоры по телефону

Путин провел с Макроном переговоры по телефону

 Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС
19:06   8 Сентября 2019
Россия

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных выборах в Москве достигла 88%. Об этом 8 сентября сообщил Мосгоризбирком. 

Ранее иностранные наблюдатели дали высокую оценку эксперименту по электронному голосованию, который проходил в столице.

В воскресенье, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #выборы #политика #общество

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