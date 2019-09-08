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19:26   8 Сентября 2019
Россия

Член ОП РФ Григорьев сообщил, что выборы губернатора Петербурга проходят спокойно

Член ОП РФ Григорьев сообщил, что выборы губернатора Петербурга проходят спокойно

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что губернаторские выборы в Петербурге проходят спокойно.

«По ним в ЦИК практически не поступило жалоб. Они проходят нормально, в стандартном формате для всех регионов», — сказал Григорьев «Политике Сегодня». 

Ранее глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко на прямой связи с ЦИК РФ заявил, что выборы губернатора проходят в спокойном режиме.

«Даже по жалобам, пять жалоб всего поступило. Это, скорее, не жалобы, а обращения. Все они носят технический характер», — сказал Миненко. 

Избирательные участки открылись в Петербурге в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00. Явка на 15.00 составила 16,26%. Впрочем, политологи напоминают, что цифра не окончательная. К вечеру явка возрастет. 

Член ОП РФ Григорьев сообщил, что выборы губернатора Петербурга проходят спокойно

Кроме губернатора, петербуржцы 8 сентября выбирают муниципальных депутатов. В бюллетене отметить галочками можно до пяти фамилий. И здесь, по ощущениям Григорьева, накал страстей выше. 

«[Среди кандидатов в мундепы] много участников политического процесса, которые находятся в антагонистических отношениях, у которых много претензий друг к другу. Прежде всего, к поведению самих кандидатов. С каждым таким обвинением надо разбираться», — заметил он.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #максим григорьев

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