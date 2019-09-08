Член ОП РФ Григорьев сообщил, что выборы губернатора Петербурга проходят спокойно

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев заявил, что губернаторские выборы в Петербурге проходят спокойно.

«По ним в ЦИК практически не поступило жалоб. Они проходят нормально, в стандартном формате для всех регионов», — сказал Григорьев «Политике Сегодня».

Ранее глава Избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко на прямой связи с ЦИК РФ заявил, что выборы губернатора проходят в спокойном режиме.

«Даже по жалобам, пять жалоб всего поступило. Это, скорее, не жалобы, а обращения. Все они носят технический характер», — сказал Миненко.

Избирательные участки открылись в Петербурге в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00. Явка на 15.00 составила 16,26%. Впрочем, политологи напоминают, что цифра не окончательная. К вечеру явка возрастет.

Кроме губернатора, петербуржцы 8 сентября выбирают муниципальных депутатов. В бюллетене отметить галочками можно до пяти фамилий. И здесь, по ощущениям Григорьева, накал страстей выше.