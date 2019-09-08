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Политолог заявил, что жители Петербурга и Ленобласти активно интересовались выборами
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19:07   8 Сентября 2019
Россия

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Скандально известный шоумен Стас Барецкий заявил, что если он и голосует, то только лишь за себя. Об этом он рассказал корреспонденту Nation News.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. Избирательные участки начали работу в 8.00 утра, в 20.00 все участки закроются и начнется подсчет бюллетеней.

Эксперты назвали выборы в Северной столице качественными и успешными, несмотря на большое количество распространяемых ресурсами «оппозиции» фейков о якобы «вбросах», подвозе избирателей и подкупах голосов. На данный момент никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Ректор ЛГУ им. Пушкина подчеркнул, что повышение явки на избирательные участки ожидается к вечеру.

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Ранее актер и ведущий Андрей Ургант заявил, что сделал свой выбор в единый день голосования и призвал россиян явиться на избирательные участки. Он отметил, что голосование — это «дело совести и помыслов» о судьбе города: актер пожелал увидеть на петербургских выборах явку «хотя бы в 70%".

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Автор: Тимофей Булочкин
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