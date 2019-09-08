Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Скандально известный шоумен Стас Барецкий заявил, что если он и голосует, то только лишь за себя. Об этом он рассказал корреспонденту Nation News.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. Избирательные участки начали работу в 8.00 утра, в 20.00 все участки закроются и начнется подсчет бюллетеней.

Эксперты назвали выборы в Северной столице качественными и успешными, несмотря на большое количество распространяемых ресурсами «оппозиции» фейков о якобы «вбросах», подвозе избирателей и подкупах голосов. На данный момент никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Ректор ЛГУ им. Пушкина подчеркнул, что повышение явки на избирательные участки ожидается к вечеру.

Ранее актер и ведущий Андрей Ургант заявил, что сделал свой выбор в единый день голосования и призвал россиян явиться на избирательные участки. Он отметил, что голосование — это «дело совести и помыслов» о судьбе города: актер пожелал увидеть на петербургских выборах явку «хотя бы в 70%".