Сенатор назвал вмешательством в дела РФ сюжет Euronews о голосовании Соболь и Навального

Сенатор Андрей Климов в воскресенье, 8 сентября, в комментарии ФАН заявил, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета тщательно проверит сообщения о вмешательстве Google и Facebook в российские выборы.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщила, что установили факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в период, запрещенный российским законодательством о выборах.

По словам Климова, об этом уже написали представители ОП, которых наделили правом наблюдения на выборах. Google и Facebook злоупотребили возможностями, распространяя политическую рекламу в день тишины.

«С этим надо разбираться и мы самым внимательным образом изучим факты вмешательства во внутренние дела РФ», — добавил сенатор.

Однако европейский телеканал Euronews, освещая московские выборы, вообще немного показал, как проголосовал президент РФ Владимир Путин, но «с чувством, с толком, с расстановкой показал, как голосуют Навальный и Соболь», продолжил Андрей Климов.

«Ну где глава государства и где вот эти деятели?», — задался вопросом сенатор.

Подобные сюжеты «навязывают как россиянам, так и иностранцам определенную точку зрения» на избирательный процесс в РФ, считает Андрей Климов, поэтому «трудно сказать, что это не вмешательство».