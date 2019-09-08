Роскомнадзору нужно жестче реагировать на факты вмешательства в выборы, заявил Малькевич

В воскресенье глава комиссии по СМИ ОП России Александр Малькевич заявил, что Роскомнадзору необходимо жестче реагировать на вмешательство иностранных структур в российские выборы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам Малькевича, перед единым днем голосования в субботу, 7 сентября, в России, в соответствии с законом, проходил день тишины, когда политическая реклама была под запретом, о чем Роскомнадзор предупредил крупные западные интернет-компании – Facebook, Instagram, Google и YouTube. Также запрет на политическую рекламу распространяется и на сам день выборов.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит, как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, - подчеркнул Малькевич, добавил при этом: - И что сделал Google, да и не только? — Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства».

В доказательство своих слов член ОП привел скриншот поисковой страницы Google, где по запросу «Выборы в Мосгордуму» выдавалась запрещенная российским законом политическая реклама.

Также он добавил, что не только компания Google совершила вмешательство в российские выборы 8 сентября, также отличилась и давно уличенная в политической и идеологической цензуре, американская социальная сеть Facebook.

По словам Малькевича, в воскресенье Московский городской избирком пытался разместить на своей странице в Facebook информацию о проведении проверки по сообщениям о нарушениях на выборах и другую важную информацию об избирательном процессе, однако социальная сеть дважды заблокировала посты в официальном аккаунте МГИК.

«Проблемы были и в работе самого аккаунта. Фактически мы имеем дело с политической и идеологической цензурой в режиме реального времени, что можно расценивать как прямое иностранное вмешательство в выборы», - добавил он.

В заключение Малькевич отметил, что данные вопиющие факты ярко демонстрируют наличие иностранного вмешательства в российские выборы и тот факт, что российская сторона пока ничего не может с этим поделать. Именно поэтому, добавил он, общество вправе обратиться к Роскомнадзору с вопросом – сколько это будет продолжаться и каков будет ответ, чтобы отбить на будущее всякое желание заниматься подобными вещами.