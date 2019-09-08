Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

 Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

 Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
18:45   8 Сентября 2019
Россия

Иностранные наблюдатели высоко оценили электронное голосование в Москве

Иностранные наблюдатели высоко оценили электронное голосование в Москве

Иностранные наблюдатели назвали электронное голосование в Москве прозрачным. Об этом они сообщили во время встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, пишет в воскресенье РИА Новости.

По словам генерального секретаря международного движения «Народный суверенитет» Эммануэля Марка Андре Леруа, голосование было полностью прозрачным. 

«Сегодня я увидел уникальный пример отличной работы… Процесс действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно», — цитирует агентство слова иностранного наблюдателя. 

В ответ Горубунов пошутил, что россияне могут приехать и помочь. 

Адвокат из Франции Дэн Шефет также прокомментировал выборы, назвав эксперимент по электронному голосованию успешным. 

Сегодня, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #общество #электронное голосование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...