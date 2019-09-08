Иностранные наблюдатели высоко оценили электронное голосование в Москве

Иностранные наблюдатели назвали электронное голосование в Москве прозрачным. Об этом они сообщили во время встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, пишет в воскресенье РИА Новости.

По словам генерального секретаря международного движения «Народный суверенитет» Эммануэля Марка Андре Леруа, голосование было полностью прозрачным.

«Сегодня я увидел уникальный пример отличной работы… Процесс действительно полностью прозрачен, он открыт. Во Франции дела обстоят, к сожалению, не так радужно», — цитирует агентство слова иностранного наблюдателя.

В ответ Горубунов пошутил, что россияне могут приехать и помочь.

Адвокат из Франции Дэн Шефет также прокомментировал выборы, назвав эксперимент по электронному голосованию успешным.

Сегодня, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.