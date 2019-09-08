Памфилова посоветовала «Голосу» аккуратнее фальсифицировать нарушения  

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о минимум 30 фейковых жалобах, которые финансируемое Госдепом США движение «Голос» выдало за реально произошедшие 8 сентября 2019 года.

«Наши сотрудники посидели и увидели [на сайте «Голоса»] записи прошлых выборов. На 17:00 около 30 жалоб из прошлого выявлено. Ранее «Голос» мы уже уличали в этом на президентских выборах и мэрских, — напомнила Памфилова и иронично добавила: Можно было бы и поаккуратнее Фальсифицировать».