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18:28   8 Сентября 2019
Россия

Памфилова посоветовала «Голосу» аккуратнее фальсифицировать нарушения  

Памфилова посоветовала «Голосу» аккуратнее фальсифицировать нарушения  

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о минимум 30 фейковых жалобах, которые финансируемое Госдепом США движение «Голос» выдало за реально произошедшие 8 сентября 2019 года. 

«Наши сотрудники посидели и увидели [на сайте «Голоса»]  записи прошлых выборов. На 17:00 около 30 жалоб из прошлого выявлено.  Ранее «Голос» мы уже уличали в этом на президентских выборах и мэрских,  — напомнила Памфилова и иронично добавила: Можно было бы и поаккуратнее Фальсифицировать». 

Памфилова в шутку посоветовала «Голосу» аккуратнее фальсифицировать нарушения  

Все случаи фальсификации будут опубликованы на главной странице сайта ЦИК. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #памфилова #общество

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