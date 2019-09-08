Представитель ТИК Пушкина опровергла фейк о вбросе бюллетеней

Представитель территориальной избирательной комиссии № 20 Пушкинского района Петербурга заявила, что появившееся в Telegram-канале «Объединенные демократы» видео с якобы нарушением во время голосования, на котором мужчина кладет несколько бюллетеней в урну, не имеет отношения к голосованию в воскресенье, 8 сентября.

Ранее в интернете обнародовали видео с подписью — «Пушкин, 4 округ. Мужик совсем страх потерял». При этом в очереди за мужчиной, который якобы вбрасывает бюллетени, стоит женщина, в руках которой тоже несколько бумаг, и она спокойно реагирует на происходящее.

Член ТИК № 20 Татьяна Бганцева в комментарии ФАН объяснила, «оппозиционеры» с помощью видео пытаются создать картину «массовой фальсификации выборного процесса». По ее словам, реальных доказательств того, что видео сняли сегодня и именно на избирательном участке в Пушкине, нет. Там не указали номер участка или ИК, а подписать видео можно как угодно.

«У нас сегодня не было жалоб на нарушения», — резюмировала член ТИК № 20.

Провокации на петербургских выборах планировали заранее. В штабе блогера Алексея Навального, возглавляет который Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. В воскресенье, 8 сентября, активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, который помогает структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино.

Агитировали против кандидатов в губернаторы Петербурга депутаты ЗакСа Максим Резник, который устраивал провокации на Первомае, и Борис Вишневский, который не прошел муниципальный фильтр, а также бывший руководитель нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.