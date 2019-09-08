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18:54   8 Сентября 2019
Россия

Вишневский выдумал «зеленых человечков», якобы подкупающих избирателей в Петербурге

Вишневский выдумал «зеленых человечков», якобы подкупающих избирателей в Петербурге

«Зеленые человечки» у избирательных участков в Петербурге оказались сотрудниками социологической службы, проводящими опрос по результатам голосования: ранее депутат Борис Вишневский утверждал, якобы они платят избирателям за выбор. 

Издание «Фонтанка» с подачи парламентария петербургского ЗакСа Вишневского распространило недостоверную информацию о том, что люди в зеленых плащах, работающие у школы №12, будто бы «подсказывают избирателям», за кого проголосовать и платят петербуржцам по 1,5 тысячи рублей за «правильный выбор».

Как выяснили журналисты, люди «в зеленом» вовсе не являются «агентами Единой России», в чем их подозревал депутат Вишневский. Это сотрудники организации «ТИМ инфо», официально работающей на выборах. «ТИМ инфо» имеет разрешение для проведения соцопроса  — у избирательного участка они собирают данные для экзит-пола по итогам выборов губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге.

Вишневский выдумал «зеленых человечков», якобы подкупающих избирателей в Петербурге

Ранее Вишневский вместе со своим соратником в петербургском парламенте Максимом Резником активно агитировали против кандидатов на выборах. Кроме того, активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански журналисты подозревают в провокации с кражей бюллетеней из избирательного участка. В местном штабе Алексея Навального, возглавляемого Ольгой Гусевой, полиция нашла поддельные бюллетени. Отличился агитацией против легитимных выборов и некогда глава нежелательной в РФ «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Напомним, ранее председатель одного из петербургских УИКов Александр Шумилов опроверг жалобы неизвестной девушки на «вброс» во время голосования.

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Автор: Тимофей Булочкин
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