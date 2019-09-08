Выборы в Петербурге проходят без нарушений и скандалов, заявил эксперт

Глава Санкт-Петербургского регионального отделения Общества с ограниченной ответственностью «Деловая Россия» Дмитрий Панов назвал проходящие в городе выборы качественными.

По словам эксперта, которые в воскресенье приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН), несмотря на распространяемые в интернете фейковые новости о нарушениях, выборы в Петербурге проходят без инцидентов.

«Побывав на многих участках лично, я могу сказать, что все проходит очень качественно, наблюдатели присутствуют, звучит такая советская положительная музыка, все участки экипированы – добавил Панов.

Никаких скандалов и нарушений не зафиксировано. При этом эксперт выразил надежду на то, что петербургские избиратели продемонстрируют высокую явку, чтобы выборы прошли в один этап. Ему самому, отметил Панов, на избирательном участке №140 даже пришлось отстоять небольшую очередь за бюллетенем.