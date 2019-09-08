Наблюдатель от «оппозиции» не заметил урны на участке №1345 и раздул скандал

Информация о пропавшей урне на избирательном участке в Московском районе оказалась ложью. Об этом 8 сентября сообщают «Невские новости».

Ранее представители движения «Объединенные демократы» опубликовали в социальных сетях видео, записанное активистами. Якобы на участке №1345 в Московской районе пропали урны.

По информации СМИ, урны с участка никуда не увозили. Оппозиционный наблюдатель не захотел их заметить, в то время как остальные коллеги заявили, что видели все три урны, которые согласно закону и должны там находиться. Избирательные ящики, выставленные в помещении для голосования на улице Ленсовета, были опечатаны.

Выходит, что наблюдатель устроил скандал на пустом месте. Однако ТИК все равно рассмотрит его жалобу в порядке, который предусмотрен законом. Издание также отмечает со ссылкой на источник, что все процедуры были соблюдены на месте.

Сегодня, в воскресенье, жители Петербурга выбирают градоначальника, а также депутатов. Они могут проголосовать как на территории города, так и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.