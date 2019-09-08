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17:55   8 Сентября 2019
Россия

Ходачек похвалил петербургские власти за высокий уровень организации выборов

Ходачек похвалил петербургские власти за высокий уровень организации выборов

Глава Национального исследовательского университета Высшей школы экономики – Санкт-Петербург Александр Ходачек в комментарии «ПолитРоссии» сообщил, что петербургские власти проделали отличную работу при подготовке к Единому дню голосования. По его словам, обстановка на избирательном участке не только рабочая, но и абсолютно спокойная.

«Обстановка на моем избирательном участке была достаточно привычной, поскольку мы всегда голосуем в школе», — сказал он.

Полицейские дежурят, присутствуют медики, персонал вежливый и помогает всем, у кого возникают какие-либо трудности, продолжил Александр Ходачек. Организовали все на высоком уровне — отдельные кабинки для голосования обеспечивают конфиденциальность выбора, а видеокамеры помогают следить за порядком. Также на избирательном участке работают общественные наблюдатели.

«В общем и целом, город, на мой взгляд, подготовился к этим выборам достаточно хорошо», — резюмировал глава ВШЭ в Петербурге.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #общество

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