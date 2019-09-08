Председатель УИК 1809 рассказал правду о псевдонарушениях на его участке

Председатель УИК 1809 Александр Шумилов опроверг жалобы неизвестной девушки на «вброс» во время голосования на его участке. В ситуации разбирались Невские Новости.

Шумилов заявил журналистам, что на коллегиальном совете с членами комиссии никто из них якобы имевший место вброс не зафиксировал. Он отметил, что урны вскрывают после конца голосования и высыпают все бюллетени для подсчета. Если листов оказывается больше, чем голосовавших, то голоса аннулируют — таким образом, проверить «вброс» несложно.

Но председатель комиссии уверен, что никакой фальсификации не было. Он назвал пожаловавшуюся девушку провокатором и отметил, что никаких нарушений наблюдатели и комиссия не зафиксировали.

Ранее сообщалось о фальсификациях выборных нарушений со стороны организации «Голос», финансируемой Госдепартаментом США. Онлайн-карта «Голоса», на которой якобы должны отмечаться все случаи нарушения на выборах, несколько раз выдавала интернет-фейки за реальные фальсификации. Ресурсы «оппозиции» также используют видеозаписи с нарушениями прошлых лет, выдавая их за актуальные видео от 8 сентября 2019 года.