Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

 Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

Барецкий рассказал, за кого бы отдал свой голос на выборах

 Явка на электронных участках в Москве достигла 88%

Явка на электронных участках в Москве достигла 88%
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
17:46   8 Сентября 2019
Политика

Две сотни мошенников захотели воспользоваться сбоем электронной системы голосования

Две сотни мошенников захотели воспользоваться сбоем электронной системы голосования

Около 200 мошенников позвонили в штаб после сбоя в электронной системе на выборах в Москве. Об этом 8 сентября сообщил глава электронного штаба Илья Массух в ходе брифинга.

По словам Массуха, в воскресенье в электронной системе случился сбой. 

«Когда мы сказали, что все восстановилось, было около 200 звонков, люди говорили: «Верните наш бюллетень». Начали проверять, на самом деле эти люди вообще даже не были зарегистрированы», — рассказал он. 

Ранее сообщалось, что работа системы онлайн-голосования в Москве приостановлена из-за второго сбоя за день. По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, сбой произошел в связи с перегрузкой оборудования для шифрования бюллетеней.

Сегодня, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...