Около 200 мошенников позвонили в штаб после сбоя в электронной системе на выборах в Москве. Об этом 8 сентября сообщил глава электронного штаба Илья Массух в ходе брифинга.

По словам Массуха, в воскресенье в электронной системе случился сбой.

«Когда мы сказали, что все восстановилось, было около 200 звонков, люди говорили: «Верните наш бюллетень». Начали проверять, на самом деле эти люди вообще даже не были зарегистрированы», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что работа системы онлайн-голосования в Москве приостановлена из-за второго сбоя за день. По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко, сбой произошел в связи с перегрузкой оборудования для шифрования бюллетеней.

Сегодня, 8 сентября, во всех регионах страны проходят выборы разных уровней — в 16-ти городах пройдут выборы губернатора, в 13-ти россияне изберут депутатов регионального парламента, а в 22 субъектах состоятся выборы в местные заксобрания. Еще в четырех регионах жители России выберут депутатов Госдумы по одномандатным округам, а в трех городах будут выбраны мэры.