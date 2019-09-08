Милонов подтвердил отсутствие нарушений на петербургских избирательных участках

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в комментарии «Невским новостям» сообщил, что лично проинспектировал избирательные участки в разных районах Петербурга. По его словам, наблюдатели пришли утром с явным желанием обязательно что-нибудь найти, но уже к обеду загрустили, потому что нарушений не оказалось.

«Я побывал в различных районах и во многих точках Петербурга. Где-то голосование идет активно, где-то умеренно», — добавил депутат ГД.

Милонов отметил, что посетил многие избирательные участки и там ни одного протокола о нарушениях не составили, потому что их нет. Губернаторские выборы идут предсказуемо, спокойно и достойно. От всех кандидатов есть наблюдатели, никого не лишили этого права, но и замечаний не слышно.

«Здесь на Васильевском вот вообще наблюдателей больше, чем членов комиссии. В легитимности этих выборов вообще невозможно сомневаться», — резюмировал Милонов.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.