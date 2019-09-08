Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

Петербургская избирательная комиссия сообщила об отсутствии угроз для итогов выборов губернатора и муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге.

Член Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа заявил, что им поступило менее сотни жалоб по выборам. Он назвал такое количество претензий «несущественным». Он также прокомментировал ситуацию, ранее описанную неизвестной девушкой в Сети. По словам петербурженки, на неуточненном участке ей предлагали деньги за то, что она «вбросит» в избирательную урну уже заполненные бюллетени.

«Ситуация с якобы вбросом ─ такого вброса нет. Присутствуют бюллетени в количестве пяти штук, происхождение которых нужно установить. Тем не менее, из самого видео следует, что никого нарушения не произошло, комиссия сама же его и пресекла. Сейчас никаких угроз итогам голосования нет», — сообщил Зацепа.

Журналисты обнаружили в соцсетях фальсифицированные «нарушения» избирательного процесса. «Оппозиционные» ресурсы начали публиковать видеозаписи, на которых запечатлены «вбросы»: записи датированы от 8 сентября 2019 года, но на самом деле видео были сняты несколько лет назад в других регионах.