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Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

 Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно

Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

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17:28   8 Сентября 2019
Россия

Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно

Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно

Член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что все «дачные» избирательные участки, которые находятся в Ленинградской области, работают без происшествий и в штатном режиме. По его словам, все фейковые новости, которые появляются в интернете относительно загородных избиркомов, проверили.

Недавнее сообщение о том, что избиратели не могут найти участок в СНТ «Ягодка-1» не соответствует действительности, продолжил Юрий Кузьмин. Избирательный участок не только исправно работает, но и отчитывается о  деятельности.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #общество

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