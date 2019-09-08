Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно

Член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что все «дачные» избирательные участки, которые находятся в Ленинградской области, работают без происшествий и в штатном режиме. По его словам, все фейковые новости, которые появляются в интернете относительно загородных избиркомов, проверили.

Недавнее сообщение о том, что избиратели не могут найти участок в СНТ «Ягодка-1» не соответствует действительности, продолжил Юрий Кузьмин. Избирательный участок не только исправно работает, но и отчитывается о деятельности.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.