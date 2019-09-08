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 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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17:32   8 Сентября 2019
Политика

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

«Невские новости» разоблачили очередную фейковую видеозапись. Выяснилось, что видео с участка №69, где показан «вброс» бюллетеней в избирательную урну, сняли еще в 2018 году в Ленобласти. Об этом стало известно 8 сентября. 

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись с нарушением на участке №69. Авторы ролика настолько сильно захотели устроить провокацию, что опубликовали видео годичной давности. 

По информации СМИ, видеозапись была сделана на выборах президента, которые прошли в марте 2018 года. На видео изображен участок №132, расположенный в Ленинградской области. 

Член избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что в воскресенье в Санкт-Петербурге стало известно о нескольких фейках, связанных с нарушениями на выборах. Так, видеозапись, где якобы изображен вброс на участке №1047, на самом деле абсолютно не связана с выборами, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге. 

Сегодня единый день голосования в РФ. Петербуржцы выбирают губернатора и депутатов. Горожане могут проголосовать не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.

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Автор: Олег Королев
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