Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

«Невские новости» разоблачили очередную фейковую видеозапись. Выяснилось, что видео с участка №69, где показан «вброс» бюллетеней в избирательную урну, сняли еще в 2018 году в Ленобласти. Об этом стало известно 8 сентября.

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись с нарушением на участке №69. Авторы ролика настолько сильно захотели устроить провокацию, что опубликовали видео годичной давности.

По информации СМИ, видеозапись была сделана на выборах президента, которые прошли в марте 2018 года. На видео изображен участок №132, расположенный в Ленинградской области.

Член избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин сообщил, что в воскресенье в Санкт-Петербурге стало известно о нескольких фейках, связанных с нарушениями на выборах. Так, видеозапись, где якобы изображен вброс на участке №1047, на самом деле абсолютно не связана с выборами, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге.

Сегодня единый день голосования в РФ. Петербуржцы выбирают губернатора и депутатов. Горожане могут проголосовать не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.