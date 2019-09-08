«Карусели с зелеными линейками» на выборах в Москве оказались фейком

Заявления, что на некоторых избирательных участках в Москве якобы работают «карусели с зелеными линейками», оказались фейковыми. Об этом рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в воскресенье, 8 сентября.

Как глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, Венедиктов заявил, что он и его коллеги проверили все жалобы на так называемые карусели при использовании работниками участковых комиссий линеек зеленого цвета. По словам главреда «Эха Москвы», на имеющихся материалах с участков таких канцелярских предметов не нашли.

Члены общественного штаба попросили у руководителей УИКов отказаться от использования зеленых линеек, если таковые имеются, чтобы избежать недоразумении.

Ранее в сети появилась информация, что в нескольких избирательных участков нашли «карусели». Якобы во многих комиссиях на столах лежит зеленая линейка, и именно к этому работнику УИК подходит больше всего людей.

В выборах в Мосгордуму участвуют 225 человек. По всему городу работают 3 602 участков. На трех участках впервые в Москве проходит экспериментальное электронное голосование. Также в столице работает 30 цифровых избирательных участков, где лица из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.