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Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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17:19   8 Сентября 2019
Россия

«Карусели с зелеными линейками» на выборах в Москве оказались фейком

«Карусели с зелеными линейками» на выборах в Москве оказались фейком

Заявления, что на некоторых избирательных участках в Москве якобы работают «карусели с зелеными линейками», оказались фейковыми. Об этом рассказал главред  радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в воскресенье, 8 сентября. 

Как глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, Венедиктов заявил, что он и его коллеги проверили все жалобы на так называемые карусели при использовании работниками участковых комиссий линеек зеленого цвета. По словам главреда «Эха Москвы», на имеющихся материалах с участков таких канцелярских предметов не нашли. 

Члены общественного штаба попросили у руководителей УИКов отказаться от использования зеленых линеек, если таковые имеются, чтобы избежать недоразумении.

Ранее в сети появилась информация, что в нескольких избирательных участков нашли «карусели». Якобы во многих комиссиях на столах лежит зеленая линейка, и именно к этому работнику УИК подходит больше всего людей.

В выборах в Мосгордуму участвуют 225 человек. По всему городу работают 3 602 участков. На трех участках впервые в Москве проходит экспериментальное электронное голосование. Также в столице работает 30 цифровых избирательных участков, где лица из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #карусели

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