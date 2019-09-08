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Голосование в «дачных» петербургских избиркомах проходит штатно
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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17:18   8 Сентября 2019
Россия

Ургант назвал голосование на выборах «делом совести» петербуржцев

Ургант назвал голосование на выборах «делом совести» петербуржцев

Актер Андрей Ургант сообщил, что проголосовал на выборах губернатора и муниципальных депутатов Санкт-Петербурга с самого утра, призвав россиян явиться на избирательные участки и сделать свой выбор.

«Как ты голосуешь  — это дело твоей совести и твоих помыслов о судьбе твоего города. Сам факт явки является очень хорошим показателем», — прокомментировал Ургант единый день голосования корреспонденту Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что желает увидеть на петербургских выборах явку «хотя бы 70%». Напомним, сегодня в Северной столице проходят выборы губернатора города и депутатов местного самоуправления. 

Ургант назвал голосование на выборах «делом совести» петербуржцев

Ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев прогнозировал увеличение явки избирателей в Петербурге во второй половине дня. Он подтвердил, что выборы проходят спокойно и отметил, что Корпус наблюдателей не выявил каких-либо серьезных аномалий. Еремеев обратил внимание на невысокую активность горожан днем из-за хорошей погоды — многие из них «дойдут» до избирательных участков ближе к вечеру, уверен ректор.

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Автор: Тимофей Булочкин
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