Хакеры попытались атаковать портал ЦИК накануне выборов
Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин в комментарии РИА Новости сообщил, что в субботу, 7 сентября, накануне выборов хакеры атаковали портал ЦИК. По его словам, все хакерские атаки отбили.
«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные», — добавил представитель Центризбиркома.
Лопатин отметил, что портал ЦИК работает без сбоев и в штатном режиме. Хакерские атаки традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена.
В воскресенье, 8 сентября, россияне выбирают губернаторов и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с петербургских участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.
Началась прямая трансляция работы Информационного центра ЦИК России. В течение дня следите за ходом голосования на выборах 8 сентября. Ссылка на трансляцию: https://t.co/iTNNiTTpbp pic.twitter.com/bB4j5iPvnh— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2019 г.