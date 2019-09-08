Хакеры попытались атаковать портал ЦИК накануне выборов

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин в комментарии РИА Новости сообщил, что в субботу, 7 сентября, накануне выборов хакеры атаковали портал ЦИК. По его словам, все хакерские атаки отбили.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные», — добавил представитель Центризбиркома.

Лопатин отметил, что портал ЦИК работает без сбоев и в штатном режиме. Хакерские атаки традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена.

В воскресенье, 8 сентября, россияне выбирают губернаторов и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с петербургских участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.