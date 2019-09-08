Увеличение явки избирателей на выборах в Петербурге прогнозируют к вечеру

Ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев прогнозирует увеличение явки избирателей на выборах в Санкт-Петербурге во второй половине дня. Об этом 8 сентября сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Еремеева, в Петербурге выборы проходят спокойно. Он отметил, что судя по сообщениям Корпуса наблюдателей, каких-то серьезных аномалий не было, добавив, что при этом активность пока невысока. Однако политолог объяснил это тем, что сейчас хорошая погода, и люди могли пока не дойти до участков.

Еремеев также напомнил, что в обществе резонансно отнеслись к идее открыть избирательные участки вне Петербурга. По его словам, на этих участках уже огромные очереди. При этом люди возмущаются, что «мало развернуто».

«Просто надо понимать, что сентябрь, хорошая погода — в Питере солнца не так много в это время, грибная пора — конечно, многие петербуржцы отправились за город. Поэтому, я думаю, картинка с явкой принципиально изменится ко второй половине дня, когда люди будут возвращаться в город со своих дачных участков и так далее», — уверен он.

Политолог также считает, что до конца единого дня голосования будет оставаться явка избирателей. За ситуацией наблюдает Корпус наблюдателей как от Общественной палаты, так и политических сил.

«В целом я сказал бы так: в Питере в соответствии с тем, что мы и ожидали от петербуржцев, — цивилизованное корректное голосование, и серьезных эксцессов пока не наблюдали. По крайней мере, в Общественную палату Санкт-Петербурга жалоб не поступало».

Сегодня единый день голосования в РФ. Петербуржцы выбирают губернатора и депутатов. Горожане могут проголосовать не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.