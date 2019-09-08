«За чистые выборы» опроверг фейки о нарушениях в петербургских УИК №55 и УИК №78

Единый день голосования проходит в Петербурге в воскресенье, 8 сентября. В соцсетях появились заявления, что на избирательные участки массово подвозят людей для голосования за определенных кандидатов. Избирком проверил указанные участки и не нашел нарушений.

Информацию о нарушениях на УИК 78 и 55 опровергла руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова в информационном центре Горизбиркома. Распространяемая информация о якобы массовом подвозе бюджетников оказалась фейковой.

Касательно жалоб о массовом голосовании военных на УИК 134, то тут Булгакова подчеркнула, что это абсолютно законно — они имеют право участвовать в избирательном процессе.

По ее словам, все проблемы и недочеты устраняли оперативно.

Провокации на петербургских выборах недовольные планировали заранее. Накануне, в день тишины из петербургского штаба блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, следователи изъяли поддельные бюллетени. В день выборов следы активиста Красимира Врански, помогающего структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, нашли в погоне за бюллетенями в Купчино. Экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров во время избирательной кампании занимался агитацией, как депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский.