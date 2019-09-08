Почти 20% избирателей проголосовали в Петербурге по состоянию на 15:00

Около 20% избирателей проголосовали на выборах в Петербурге по состоянию на 15:00. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина.

По его словам, на избирательные участки в Северной столице пришли 615 856 человек (16.26 %). Член петербургской избирательной комиссии обнародовал данные на 15:00.

В Петербурге и по всей России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования.