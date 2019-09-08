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 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

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16:56   8 Сентября 2019
Россия

Почти 20% избирателей проголосовали в Петербурге по состоянию на 15:00

Почти 20% избирателей проголосовали в Петербурге по состоянию на 15:00

Около 20% избирателей проголосовали на выборах в Петербурге по состоянию на 15:00. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина.

По его словам, на избирательные участки в Северной столице пришли 615 856 человек (16.26 %). Член петербургской избирательной комиссии обнародовал данные на 15:00.

В Петербурге и по всей России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования.

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Автор: Олег Королев
#санкт-петербург #выборы #выборы губернатора

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