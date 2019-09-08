Бывшая солистка группы «Ленинград» призвала россиян выразить позицию на выборах

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган в комментарии ФАН отметила, что россиянам необходимо проголосовать за своего кандидата на выборах. По ее словам, каждому гражданину нужно не только проявить себя, но и внести вклад в общее дело.

«Приходить на выборы надо, чтобы «вставить свои пять копеек», выразить позицию и стать частью общего решения», — резюмировала певица.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.