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 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

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16:57   8 Сентября 2019
Россия

Бывшая солистка группы «Ленинград» призвала россиян выразить позицию на выборах

Бывшая солистка группы «Ленинград» призвала россиян выразить позицию на выборах

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган в комментарии ФАН отметила, что россиянам необходимо проголосовать за своего кандидата на выборах. По ее словам, каждому гражданину нужно не только проявить себя, но и внести вклад в общее дело.

«Приходить на выборы надо, чтобы «вставить свои пять копеек», выразить позицию и стать частью общего решения», — резюмировала певица.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

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Автор: Олег Королев
#выборы #петербург #общество

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