Финансируемая Госдепартаментом США организация «Голос», позиционирующая себя как «движение в защиту избирателей», распространяет фейки о нарушениях на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге.

«Голос» сообщил в единый день голосования 8 сентября о нарушениях на избирательных участках №1342 и №2109, пишут Невские Новости. Глава комиссии Московского района Наталья Абросимова рассказала журналистам, что никаких нарушений, о которых сообщает интерактивная карта «Голоса», на избирательных участках не обнаружено. Нет жалоб ни со стороны наблюдателей, ни избирателей.

Председатель УИКа из Фрунзенского района Николай Стуговщиков также заверил корреспондентов, что выборы проходят спокойно и без нарушений или жалоб со стороны наблюдателей.

Помимо очевидных фальсификаций, сотрудники оппозиционного «Голоса» буквально запугали музыкальную группу KREC, которая собиралась выступить 8 сентября в петербургском клубе. Музыкантов обвинили в участии в «политических играх», предупредив, что сообщений с претензиями по поводу проведения воскресного концерта они будут получать «еще много в ближайшие дни».