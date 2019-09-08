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16:49   8 Сентября 2019
Россия

ЦИК счел ряд материалов в Google попытками повлиять на россиян в день голосования

ЦИК счел ряд материалов в Google попытками повлиять на россиян в день голосования

Первый зампредседателя ЦИК Николай Булаев считает, что некоторые материалы, которые выводит поисковая система Google, можно к отнести к влияющим на избирателя. Их можно расценивать как вмешательство во внутренние дела.

«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела», — цитирует Булаева ТАСС.

Ранее глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что некоторые действия Google и Facebook имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.

В частности, при попытке найти в Google в информацию по словосочетанию «выборы в мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «умного голосования», которую продвигает блогер Алексей Навальный.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #петербург #вмешательство

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