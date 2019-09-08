Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал о фейковых сообщениях по поводу нарушений на выборах в единый день голосования. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

По словам Кузьмина, сегодня имеют место откровенные фейки, связанные с нарушениями на выборах.

«В частности, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверкой установлено, что это видео снято в 2016 году», — прокомментировал Кузьмин.

Кузнецов также подчеркнул, что голосование проходит без нарушений на участках за пределами города. Он рассказал, что лично посещал участки в садоводствах в Ломоносовском районе, и там абсолютно спокойная обстановка. Кузьмин отметил людей и положительные отзывы.

Член горизбиркома добавил, что на данный момент существенные нарушения не зафиксированы. Он отметил, что комиссия оперативно рассматривает все сообщения с избирательных участков. В большинстве случаев эти данные не подтверждаются. Кузьмин рассказал, что было несколько сообщений, что в выборах незаконно участвуют военнослужащие. Выяснилось, что на участки приходили проходящие службу по контракту.

Сегодня единый день голосования. Жители Петербурга выбирают градоначальника. Горожане могут отдать свои голоса не только на территории города, но и в Ленинградской, Псковской областях, а также в Москве.