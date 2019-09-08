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17:11   8 Сентября 2019
Россия

Политолог назвал текущие результаты выборов на Сахалине предсказуемыми

Политолог назвал текущие результаты выборов на Сахалине предсказуемыми

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов назвал высокий результат врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко предсказуемым. 

«Он показал себя компетентным руководителем. Люди ему доверяют. Это логично, что если будешь хорошо работать, то будешь получать хорошие результаты на выборах», — объясняет Кузнецов.

Политолог назвал текущие результаты выборов на Сахалине предсказуемыми

Политолог не рискнул исходя из промежуточных результатов исключать вероятность второго тура. Второе место, по состоянию на 15.15 московского времени, у депутата Госдумы Алексея Корниенко, известно борьбой за Курилы далеко за пределами острова.

«Курилы — тема важная, но и Лимаренко сам неоднократно подчеркивал, что он стоит на твердых патриотических позициях. Это все равно, что спросить жителей Петербурга волнует ли их Кронштадт. И не отдать ли его, например, Швеции», — смеется Кузнецов.

В выборах на Сахалине избиратели могли также проголосовать за Зенкина Дмитрия, Корниенко Алексея, Кочергина Дмитрия и за Флеера Дмитрия.

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Автор: Валерия Крутецкая
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