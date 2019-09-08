Петербуржцы почтили память жертв блокады Ленинграда

Память жертв блокады Ленинграда почтили жители Петербурга на Пискаревском кладбище — масштабном захоронении погибших во время блокады, длившейся 872 дня начиная с 8 сентября 1941 года.

К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище петербуржцы принесли цветы. Почтили память жертв блокады представители общественных движений и ветераны.

«В сентябре 1941 года Невский пятачок захватили. Шли бои до самого апреля 1942 года. В апреле тронулся лед, и уже никакую помощь оказать с правого берега нам не могли, потому что льдины громадные с Ладожского озера по Неве шли, ни на лодке, ни пешком не перейти Неву», — рассказала председатель организации «Армия народного ополчения Ленинграда» Екатерина Тутурова Федеральному агентству новостей.

На мемориальной церемонии присутствовали также глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, представитель президента по СЗФО Александр Гуцан и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы в единый день голосования. Петербуржцы избирают губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов.