Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
16:42   8 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы почтили память жертв блокады Ленинграда

Петербуржцы почтили память жертв блокады Ленинграда

Память жертв блокады Ленинграда почтили жители Петербурга на Пискаревском кладбище — масштабном захоронении погибших во время блокады, длившейся 872 дня начиная с 8 сентября 1941 года.

К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище петербуржцы принесли цветы. Почтили память жертв блокады представители общественных движений и ветераны. 

«В сентябре 1941 года Невский пятачок захватили. Шли бои до самого апреля 1942 года. В апреле тронулся лед, и уже никакую помощь оказать с правого берега нам не могли, потому что льдины громадные с Ладожского озера по Неве шли, ни на лодке, ни пешком не перейти Неву», — рассказала председатель организации «Армия народного ополчения Ленинграда» Екатерина Тутурова Федеральному агентству новостей.

Петербуржцы почтили память жертв блокады Ленинграда

 На мемориальной церемонии присутствовали также глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, представитель президента по СЗФО Александр Гуцан и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходят выборы в единый день голосования. Петербуржцы избирают губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #выборы #блокада #петербург #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...