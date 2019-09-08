Один из создателей так называемого «муниципального «Убера», глава «Яблока» в СЗАО Москвы Максим Кац невольно подтвердил, что сторонники Навального готовили провокацию на выборах в Петербурге.

В своем Twitter Кац опубликовал несколько фотографий с заготовленными бюллетенями, которые якобы должны вбросить нужные люди на ряде участков. Вот только на бюллетене по выборам муниципальных депутатов, заранее поставленная галочка находится напротив фамилии кандидата, которого поддерживает Навальный в своем так называемом «умном голосовании».

Таким образом, Кац невольно подтвердил информацию, что сторонники блогера готовили бюллетени для вбросов на выборах. Накануне несколько пачек бланков для голосования с поставленной заранее галочкой напротив одного из кандидатов обнаружили в петербургском штабе Навального, который возглавляет Ольга Гусева.

Ранее разоблачили еще один фейк от Каца. В своем микроблоге он выложил видео, на котором девушка рассказала, как ей предлагали за три тысячи рублей вбрасывать бюллетени. Однако выяснилось, что откровенничала на камеру сторонница самого Каца.

Также в провокационном поведении на выборах уличены депутаты ЗакСа Максим Резник, Борис Вишневский и активисты, сотрудничающие со структурами олигарха Ходорковского, Красимир Врански и Андрей Пивоваров.