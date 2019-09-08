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16:35   8 Сентября 2019
Россия

Малькевич нашел признаки вмешательства в выборы РФ со стороны Google и Facebook

Малькевич нашел признаки вмешательства в выборы РФ со стороны Google и Facebook

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что некоторые действия американских Google и Facebook в день выборов 8 сентября имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.

В своем Telegram-канале он напомнил, что Роскомнадзор направил представителям компаний Google, YouTube, Facebook, Instagram обращения о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих площадках. В противном случае это будет расцениваться иностранное вмешательство в российский избирательный процесс.

«И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора», — подчеркнул Малькевич.

Вмешательством в выборы РФ со стороны он считает то, что при попытке найти в Google в информацию по словосочетанию «выборы в мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «умного голосования», которую продвигает блогер Алексей Навальный.

Малькевич добавил, что Facebook дважды блокировал посты в официальном аккаунте Мосгоризбиркома о том, как осуществляется проверка нарушений на выборах. 

Единый день голосования проходит в России в воскресенье, 8 сентября. Избирательные кампании разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. Всего в выборах будут участвовать около 56 миллионов россиян.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #мосгордума #малькевич

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