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16:32   8 Сентября 2019
Россия

Георгий Штиль призвал петербуржцев последовать его примеру в день выборов

Георгий Штиль призвал петербуржцев последовать его примеру в день выборов

Народный артист России Георгий Штиль сообщил, что никогда не пропускает выборов в Санкт-Петербурге. Об этом 8 сентября он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей. 

Сегодня в России Единый день голосования, в стране проходят выборы разного уровня. Проживающий в Северной столице Штиль рассказал, что всегда ходит на выборы, отметив, что это очень важно. И сегодня известный актер также не пропустит голосования. 

«Я никогда не пропускаю выборы и считаю, что это очень важно. Нам же всем здесь жить, а я здесь живу уже 87 лет», — сказал легендарный актер.

Он призвал горожан следовать его примеру. 

Ранее сообщалось, что на выборах в Петербурге проголосовали депутат Заксобрания Анастасия Мельникова и спикер Совфеда Валентина Матвинеко. 

В воскресенье жители города выбирают губернатора, а также депутатов местного самоуправления. Отмечается, выборы в Санкт-Петербурге организованы хорошо. По словам наблюдателей, все проходит открыто и честно.

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Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #общество #штиль

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