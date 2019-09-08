Георгий Штиль призвал петербуржцев последовать его примеру в день выборов

Народный артист России Георгий Штиль сообщил, что никогда не пропускает выборов в Санкт-Петербурге. Об этом 8 сентября он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Сегодня в России Единый день голосования, в стране проходят выборы разного уровня. Проживающий в Северной столице Штиль рассказал, что всегда ходит на выборы, отметив, что это очень важно. И сегодня известный актер также не пропустит голосования.

«Я никогда не пропускаю выборы и считаю, что это очень важно. Нам же всем здесь жить, а я здесь живу уже 87 лет», — сказал легендарный актер.

Он призвал горожан следовать его примеру.

Ранее сообщалось, что на выборах в Петербурге проголосовали депутат Заксобрания Анастасия Мельникова и спикер Совфеда Валентина Матвинеко.

В воскресенье жители города выбирают губернатора, а также депутатов местного самоуправления. Отмечается, выборы в Санкт-Петербурге организованы хорошо. По словам наблюдателей, все проходит открыто и честно.