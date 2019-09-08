Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

Угроз итогам голосования в Петербурге нет, заявил Горизбирком

 Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года

Видеозапись с вбросом на участке №69 «украли» с выборов президента 2018 года
Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

Второй тур президентских выборов состоится 8 сентября в Абхазии

 Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование

Путин и Зеленский обсудили внутриукраинское урегулирование
Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

Республика Корея и КНДР могут через 10 лет создать экономический альянс наподобие ЕС

 Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC

Россиянин Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC
16:46   8 Сентября 2019
Россия

Пытаясь отыскать нарушения на петербургских выборах, «оппозиция» хватается за любые видео

Пытаясь отыскать нарушения на петербургских выборах, «оппозиция» хватается за любые видео

Представитель петербургского горизбиркома подтвердил, что выборы проходят спокойно, в штатном режиме и действительно весомых нарушений не зафиксировали. Ранее в четвертом округе Пушкина на видео попал избиратель, который опустил в урну для голосования несколько бюллетеней. Информацию мгновенно подхватили и активно распространили в интернете, преимущественно на оппозиционных площадках. 

По информации «Невских новостей», мужчина мог элементарно опустить бюллетень за жену или другого родственника, либо просто ошибиться, не зная, что лист-опросник по Арт-парку нужно опустить в другую урну. Однако для «оппозиции» даже такая незначительная единичная оплошность  — повод, чтобы растиражировать это в соцсетях, как «страшное нарушение». 

Телеграм-каналы публикуют видео с «вбросом» бюллетеней в избирательную урну, а потом оказывается, что это материал со старыми нарушениями. Провокации на петербургских выборах планировали заранее.

Так в местном штабе блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. В день выборов следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, которые помогает структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино. 

Также агитацией против кандидатов отличился депутат ЗакСа Максим Резник, который устраивал провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не прошедший муниципальный фильтр на губернаторских выборах, и бывший глава нежелательной организации в РФ «Открытой России» Андрей Пивоваров.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #петербург #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...