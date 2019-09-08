Пытаясь отыскать нарушения на петербургских выборах, «оппозиция» хватается за любые видео

Представитель петербургского горизбиркома подтвердил, что выборы проходят спокойно, в штатном режиме и действительно весомых нарушений не зафиксировали. Ранее в четвертом округе Пушкина на видео попал избиратель, который опустил в урну для голосования несколько бюллетеней. Информацию мгновенно подхватили и активно распространили в интернете, преимущественно на оппозиционных площадках.

По информации «Невских новостей», мужчина мог элементарно опустить бюллетень за жену или другого родственника, либо просто ошибиться, не зная, что лист-опросник по Арт-парку нужно опустить в другую урну. Однако для «оппозиции» даже такая незначительная единичная оплошность — повод, чтобы растиражировать это в соцсетях, как «страшное нарушение».

Телеграм-каналы публикуют видео с «вбросом» бюллетеней в избирательную урну, а потом оказывается, что это материал со старыми нарушениями. Провокации на петербургских выборах планировали заранее.

Так в местном штабе блогера Алексея Навального, начальником которого является Ольга Гусева, в день тишины следователи нашли поддельные бюллетени. В день выборов следы активиста «Красивого Петербурга» Красимира Врански, которые помогает структурам опального олигарха Михаила Ходорковского, «Невские новости» разглядели в погоне за бюллетенями в Купчино.

Также агитацией против кандидатов отличился депутат ЗакСа Максим Резник, который устраивал провокации на Первомае, депутат ЗакСа Борис Вишневский, не прошедший муниципальный фильтр на губернаторских выборах, и бывший глава нежелательной организации в РФ «Открытой России» Андрей Пивоваров.

В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают губернатора и муниципальных депутатов. Видеотрансляцию с участков можно посмотреть на сайте https://vibory2019.sats.spb.ru/.