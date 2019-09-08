Горбунов заявил об отсутствии реальных нарушений на выборах в МГД

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил об отсутствии реальных нарушений на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщают РИА Новости.

«Люди придумывают», — отметил он.

Член МГИК Дмитрий Реут рассказал, что в Щербинке в Москве один из избирателей нашел в кабинке для голосования на муниципальных выборах несколько десятков агитационных материалов. Второй случай, по его словам, был на выборах депутатов в МГД: гражданин вызвал полицейского.

«Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62 года рождения, что вполне может быть», — добавил член МГИК Дмитрий Реут.

По словам Горбунова, он уже дал комментарии по двум другим случаям, когда на избирательных участках слиплись бюллетени.

«Такие обращения говорят, что реальных нарушений нет. Люди начинают придумывать», — добавил он.

Выборы в Мосгордуму проходят в столице в воскресенье, 8 сентября. На 45 депутатских мест претендуют 225 человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы и проголосовать, так как состав столичного парламента во многом определяет жизнь мегаполиса.